Huumoriõhtu Kanal 2s: Komöödias «Kehad vahetusse» tuleb naistekütil ja pereisal teineteise elu maitsta

Kaks semu (Ryan Reynolds ja Jason Bateman) avastavad pärast pidu ärgates, et nende kehad on vahetusse läinud. Dave on ontlik abikaasa ja kolme lapse isa, Mitch aga vallaline naistekütt. Kummagi arvates elab teine temast mõnusamat elu. Kui aga nende elud ja kehad ühtäkki müstiliselt vahetusse lähevad, mõistavad mõlemad, et tegelikkus polegi nii roosiline kui paistis. Ajaga võidu joostes püüavad mehed anda endast parima, et mitte sõbra elu täielikult ära rikkuda, üritades samas leida viisi omaenda kehasse tagasi pääsemiseks.