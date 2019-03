Filmimusa: Sõida kaasa! «Skandinaavia vaikuse» tunnusloona kõlab Mick Pedaja mõnusalt rütmikas singel «Moment»

«Ma olen alati unistanud sellest, et filmimuusikat teha,» lausub Pedaja. Muusik tunnistab, et ta on ka ise suur filmimuusika fänn. «Alati kinos istudes vaatame abikaasaga tiitrid lõpuni, et näha, kes on filmile muusika loonud. Eriti hindan selliseid autoreid, kes on silma paistnud keerulise loominguga nagu Steve Reich ja Philip Glass.»

«Skandinaavia vaikuse» koostööni jõuti läbi režissöör Martti Helde initsiatiivi. «Mick sai kaasatud heliloojana väga varajases etapis. Mul oli tunne, et Micku maailmatunnetus heliloojana on miski, mis filmiga hästi klapiks. Seetõttu kasvas meie mõlema looming ajapikku kokku ja mulle tundub, et see on ekraanil hästi nähtav. Sellised koostööd on tohutult inspireerivad,» rääkis Helde. Ka Pedaja lisab, et koostöö oli sütitav: «Kuidagi tunnetasin Marttit hästi ja seeläbi ka filmi. Filmimuusika juures on oluline, et see kannaks edasi emotsiooni, et see aitaks vaatajal lugu mõista. Selle juures on väga oluline, et meil Marttiga koostöö sujus ja et me mõistsime teineteist kogu protsessi vältel.»

Lugu valmis juba kolm aastat tagasi, mistõttu on see ka mõneti erinev Pedaja praegusest loomingust. «Filmi valmimine viibis, kuna ilma tõttu ei olnud võimalik võttepäevi planeeritult ellu viia. Seetõttu jäi ka juba valmis kirjutatud muusika ootele. Kolm aastat tagasi olin teises eluetapis kui praegu ja minu looming oli kindlasti erinev sellest, mida ma teen täna. Nüüd hiljuti tulin aga selle konkreetse singli juurde värske pilguga tagasi ja produtseerimise mõttes andis see, et sain lisada värskeid detaile ja uusi nurki, loole kindlasti juurde,» selgitab Pedaja uue singli sünnilugu.

Muusikavideos on kasutatud lõike «Skandinaavia vaikuse» mängufilmist, mis annavad aimu järgmisel nädalal linastuva linatöö pildikeelest. Video on loodud sama loomingulise meeskonna poolt, kes on ka mängufilmi loomisprotsessi juures osalenud.

«Skandinaavia vaikus» on «Risttuules» režissööri Martti Helde kauaoodatud uus film. Trillerlike elementidega psühholoogiline draama räägib kahe tegelaskuju taaskohtumisest. Ühine teekond läbi talvise maastiku sunnib avama aastate eest toimunud vägivaldse sündmuse tagamaad. Lahendamata minevik juhatab tegelased valiku ette, mis määrab nende mõlema tuleviku.

Filmi idee autor on Martti Helde ning stsenaarium on sündinud koostöös Inglise stsenaristi Nathaniel Priceiga. Peaosatäitjad on Rea Lest ja Reimo Sagor, heliloojaks Mick Pedaja. Mängufilmi produtseerib Elina Litvinova ja filmistuudio Three Brothers koostöös Prantsuse ja Belgia butiiklevitajatega.

Filmi operaatorid on Erik Põllumaa («Risttuules») ja Sten-Johan Lill («Päevad, mis ajasid segadusse»), kunstnik Anneli Arusaar («Jää»), kostüümikunstnik Anna-Liisa Liiver («Risttuules»), grimmikunstnik Liisi Roht («Tõde ja õigus»), montaažirežissöör Jaak Ollino Jr. («As I fall») ja helirežissöör Matis Rei («Seltsimees laps», «Tõde ja õigus»).