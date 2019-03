Eestikeelne treiler! Vaata «Lelulugu 4» kirevat uut meelitajat ja saa teada, mis seiklused elavaid mänguasju ees ootavad

Uus seiklus saab alguse sellest, kui Woody (Tom Hanks) ning tema lelubandega liitub uus mänguasi nimega Forky. Üheskoos suundutakse retkele, kus saab selgeks, et suur maailm on mängutoas kasvanud lelude jaoks kohati ikka katsumusterohkelt hiiglaslik. Uusi tegelasi liitub teisigi, näiteks Bunny ja Ducky. Tom Hanks avaldas hiljuti, et leluloo viimane stseen on sedavõrd emotsionaalne, et teeb suisa kinoajalugu. Eks me siis veidi vähem kui aasta pärast näe, mida ta silmas pidas.