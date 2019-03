Esmakordselt Eestis! Rootslaste hitt-õudukas «Uskumatu» rabab originaalsusega

Veidi enam kui sajasse riiki müüdud film valiti mullu ühe maailma nimekama fantaasiafilmide festivali Fantastic Fest kavva ja pälvis kohe ka rahvusvahelise tähelepanu. «Muljetavaldavalt hästi tehtud väikese-eelarveline katastroofieepos,» kirjutas The Hollywood Reporter.



Vahetult enne jaanipäeva muutuvad Rootsis üleöö tummaks kõik infokanalid ja enne, kui keegi aru saab, mis toimub, hakkavad juhtuma uskumatud asjad. «Filmi teeb eriliseks armastusfilmi, katastroofifilmi ja ulmefilmi oskuslik kombinatsioon. Nagu pealkirigi viitab, on kõik see, mida me ekraanil näeme, niivõrd uskumatu ja seejuures väga heade eriefektidega, et pärast seanssi vasardab peas küsimus: mida ma nüüd siis nägin?

«Kindlasti üks originaalsemaid tänavusi ulmefilme,» ütles festivali juht Helmut Jänes.



«Uskumatu», mis rootsi keeles kannab pealkirja «Den blomstertid nu kommer» ja inglise keeles «The Unthinkable», on valminud kollektiivselt, isehakanud režissöörideks Hannes Krantz, Albin Pettersson, Olle Tholén, Rasmus Råsmark ja Victor Danell ehk Crazy Pictures.

Tähelepanuväärne on, et Rootsi filmiinstituudi standarditele projekt ei vastanud. Nii hangiti 1,8 miljoni euro suurusest eelarvest ligemale pool ühisrahastuse abiga. Film kandideeris neljale Rootsi filmiauhinnale Guldbagge, võites aasta parima uustulnuka preemia.