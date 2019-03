Üllatus! Kanep, lilleäri ja saladused: «Metsiku roosi» 66-aastane staar Veronica Castro mängib Netflixi mustas komöödiaseebikas

Viimase 20 aasta jooksul vaid üksikutes telesarjades üles astunud näitlejatar (kes vahepeal peamiselt laulja ning estraadinäitlejana on tegutsenud) kehastab Ladina-Ameerikas ülimenukas Netflixi mustas komöödias «Lillede maja» (La casa de las flores) jõukat, kavalat ja kanepilembest lillepoe omanikust matriarhi, kelle abikaasa armuke sooritab enesetapu, paljastades nende perekonna pahelised saladused. Nüüd teeb naine kõik endast oleneva, et perekonna fassaadi üleval hoida.



Sari alustas läinud suve lõpul ning on uuendatud lausa kaheks hooajaks – teine hooaeg saabub tänavu suvel ning kolmas aastal 2020.





Uue hooaja tiiser: