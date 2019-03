Poliitiline õudusunenägu? Romantilises komöödias «Vaat kus paar» lööb kirelõõm võimujanuga koos lõkkele

Mees kirjutab põrutavalt poliitikast ja tal on annet pahandusi tekitada. Naine on riigi üks tähtsamaid diplomaate, kel on kõige peale annet. Kui Fred Flarsky (Seth Rogen, «Neetud naabrite» filmid) satub kokku Charlotte Fieldiga (Charlize Theron, «Plahvatuslik blond», «Mad Max: Raevu tee»), kellesse ta kord armunud oli ja kes on nüüd USA riigisekretär, võlub ta naist enesekriitilise huumoriga ja meenutab talle ta nooruspõlve idealismi.



Charlotte kavatseb USA presidendiks kandideerida ja palkab Fredi oma kampaaniakõnesid vürtsitama. Nende tõmme paneb alguse maailma eri paikadesse jõudvale armusuhtele. Kuid Fredi varasemad ja praegused mõtlematud teod võivad kampaania juba enne selle algust põhja lasta.