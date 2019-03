Katsugu keegi mõnitada! Prantsuse komöödias «Uju või upu» hakkavad masendunud keskealised mehed sünkroonujujateks

Tõelised mehed ei anna kunagi alla – ükskõik millised nad ka ei ole ja mis raskustega nad ka ei võitle. Kui nad midagi juba pähe võtavad, siis tõsiselt, ja neid ei takista miski: ei aeg, raha ega teiste arvamus. Nii just Prantsusmaal lugu lahti rullubki: seitsmest mehest koosnev kamp otsustab põgeneda täiskasvanute igapäeva halli argielu eest täiesti ootamatul viisil – moodustades meeste sünkroonujumise meeskonna. Lõppude lõpuks, kui kõik elumured sind põhja veavad ja väljapääsu enam kusagil ei näe, on tähtis jääda uppumatuks!



Film on tihedal prantsuse filmiturul saanud tõeliseks hitiks – eelmise aasta tulemuste põhjal jõudis see viiendale kohale, vaatajatearv on ületanud nelja miljoni piiri ja linastused veel jätkuvad.



Apollo Kinodes alates 26. aprillist 2019.



