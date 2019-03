Psühhomoor meelitab õudukas «Mamps» kamba teismelisi peoloomi oma majja surmalõksu

Noorte peoloomade jaoks pole midagi paremat kui üks pidevalt vaba pind, kus pidu panna, Just seda pakub ühele teismeliste seltskonnale üksik naine, kellest esiotsa keegi midagi halba ei oska aimata. Just siis, kui tundub, et enam paremaks minna ei saa, hakkavad juhtuma sündmused, mis panevad neid uues sõpruses sügavalt kahtlema.



Režissöör Tate Taylori lavastatud Blumhouse'i psühholoogilises õuduspõnevikus astuvad üles Octavia Spencer, Luke Evans, Juliette Lewis jt.