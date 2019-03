Kas tööpakkumiste leheküljelt lekkis 25. Bondi-filmi tööpealkiri?

Tööpakkumiste lehekülje mandy.com kasutajad panid tähele, et otsitakse lisatööjõudu filmi «Eclipse» meeskonda, teatab msn.com.

Oletatakse, et tegemist on uue Bondi-filmi ja selle tööpealkirjaga.

20. märtsiks oli see tööpakkumine nimetatud leheküljelt eemaldatud, kuid sotsiaameedias levivad kulutulena kommentaarid, et tegemist on uue 007 filmiga.