Kuidas see küll Oscari võitis?! Vaata väga halvasti monteeritud stseeni «Bohemian Rhapsodyst», mida netis pilgatakse

Videoessee autor Thomas Flight selgitab detailselt, milliste hea montaaži põhimõtete vastu eksib stseen, kus Queen esmakordselt välikohvikus tulevase mänedžeriga kohtub, tehes asja selgeks ka täiesti asjakaugele inimesele. Tõepoolest – steen on täis hüplikke kaadreid ja ebasuguvaid üleminekuid, mis tekitavad vaatajas segadust nii tähelepanu suunamise kui ka ruumitaju mõttes. Ka teeb video autor stseenist n-ö puhta lõike, mis saab palju parem kui originaal. «Parim montaaž on selline, mida märgatagi pole. Sageli aga saavad parima montaaži auhinnad paradoksaalselt just need filmid, kus montaaž ühel või teisel põhjusel silma paistab,» selgitas video autor ning märkis, et «Bohemian Rhapsody» oleks pidanud saama auhinna «most», mitte «best» montaaži eest (enim, mitte parim).

Video ilmnemise järel küsis The Washington Post kommentaari filmi eest kuldmehikese koju viinud John Ottmanilt, kes nentis, et kohvikustseen tõesti kehvasti välja kukkus.



«Oh, mu jumal! Ma ei teadnud, et selline video on tehtud, aga ma saan aru, miks see tehtud on,» tõdes Ottmann, kes on ligi 30 aastat tegutsenud tandemis Bryan Singeriga – «Bohemian Rhapsody» režissööriga, kes vallandati kolm nädalat enne filmi võtete lõppu. Meisterlik monteerija on kahtlemata oma ala tippklass, ent nagu ikka, siis juhtub elus ootamatusi – nii olevat antud stseeni tuunimiseks jäänud väga vähe aega ja tähelepanu, mistõttu see ka nigelavõitu sai. Nimelt oli filmimise üle võtnud teine lavastaja, Dexter Fletcher, kelle käe all filmiti pubistseen ja paari laulu sünnilugu, ning nõnda jäi antud stseen pingete ja olulisemate kohtade varju ehk siis tehti lõdva randmega.