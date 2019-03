Tartlased rahul: Eedeni keskuse Apollo Kinos käis avanädalal filme vaatamas üle ootuste palju rahvast

«Avanädala kõrged vaatajanumbrid peegeldavad selgelt, et annelinlased on uut kino märganud ning loodetavasti igati rahul, et linnaosal nüüd täitsa oma kino on,» rõõmustab Apollo Kino tegevjuht Kadri Ärm. «Külastajate suur huvi teeb Apollo Kino meeskonna siiralt rõõmsaks, kuna 7000 on väga tugev tulemus. Eks kõrget külastatavust toetas muidugi ka avanädala sooduskampaania, uudishimu ning tugev kodumaine filmivalik,» märkis Ärm.



Annelinna publiku suurimateks soosikuteks olid avanädalal «Tõde ja õigus» ning «Kuidas taltsutada lohet 3».