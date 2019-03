Nukker tõde: Legendaarne telepaar David Hasselhoff ja K.I.T.T. polnudki sõbrad

Tõepoolest, just nii oli – kuna William Daniels salvestas oma partiid stuudios ning võttele ehk kaamera ette tal asja polnud, siis juhtus nii, et Daniels ja Hasselhoff said tuttavaks üksnes juhuslikult ühel jõulupeol. Täna 91-aastane Daniels on intervjuudes rääkinud, et neist sõpru ei saanud ja kohtumine jäi ühekordseks. K.I.T.T.-ile hääle andmist peab ta üheks oma karjääri kõige kergemini tulnud rahaks.