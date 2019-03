Juliette Binoche: Maailm kardab vanust ja vananemist, aga tegelikult annab see sisemise rahu ja tõelise vabadustunde

«Emotsionaalselt kasvades on sul tunne, nagu sureksid. Ja suredki! Sa pole enam see, kes enne, liigud oma olemises uuele tasemele. Ja suhted on väga hea kasvamise abivahend. Maailm kardab vanust ja vananemist, aga tegelikult annab see sisemise rahu ja tõelise vabadustunde,» sõnas Binoche. «Ma tõesti usun seda. Oled oma noorusliku uhkustunde ja vallutaja positsioonilt sunnitud alla astuma. Kui oled kõik vallutanud, endale saanud ja siis selle kaotad, on sul võimalik saada uueks inimeseks ja midagi täiesti uut avastada. See on vabadus. Elu on üks suur õppimine, õpid noorelt ja õpid vananedes. Oma hirmudest vabanemine on nagu lendamine.»