Disney palkas tagasi eelmisel aastal vallandatud režissööri

Disney korporatsioon teatas eile, et «Galaktika valvurite» režissöör James Gunn on tagasipalgatud. James Gunni ülesandeks jääb nüüd kirjutada ja lavastada Marveli Universumisse kuuluva «Galaktika valvurite» kolmas film, kirjutas Polygon .

Kaader filmist «Guardians of the Galaxy»

Nii aga ei läinud, sest Disney taipas, et neile raha meeldib ja niivõrd suure «kuldhane» nagu on «Galaktika valvurid» hülgamine oleks rumalus. «Galaktika valvurite» esimesed kaks filmi tõid sisse enam kui kaks miljardit dollarit.

Disney meelemuutuse taga võib olla ka asjaolu, et Marveli konkurent DC palkas James Gunni kirjutama ja lavastama «Suitsiidisalga» teist filmi. Kui Gunn on selle projektiga pooltki nii edukas kui ta oli MCU filmidega, siis ei tähenda see Marveli ja Disney jaoks head.