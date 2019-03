Nukufilmi edulugu: Eesti animafilm «Kapten Morten lollide laeval» lööb laineid filmifestivalidel üle maailma

Kaspar Jancise filmi maailma esilinastus oli 2018. aasta juunis Zagrebis Animafestil, Horvaatias. Nukufilmi tegevjuht Andres Mänd ütleb, et see on üks 10 A-kategooria animafestivalist maailmas ja kuna Morten valiti sinna ametlikku võistlusprogrammi, siis sellest lähtuvalt tehti seal ka maailma esilinastus. «Me sõitsime sinna kohale filmi tegelase Cucaracha jalgrattaga,» muigab festivalil viibinud Mänd. «Mingi ime läbi saime loa esikale rattaga sisse sõita, vaatamata sellele, et Cucaracha rattal on mootor ja kinohoone ise on muinsuskaitse all. Vastuvõtt oli võimas!»

FOTO: Nukufilm

Eelmise aasta novembris tegi Morten ajalugu. Sellest sai esimene Eesti animafilm, mis on jõudnud Euroopa Animatsiooniauhinna (European Animation Awards) konkursil nominentide sekka ja seda lausa kahes kategoorias - parim animafilm ja parim animatsioon. Mänd selgitab, et EAA on tervet Euroopa animatööstust hõlmav suurüritus, kus Morteniga konkureeris 92 linateost, nomineerituks osutusid ainult 5.

Filmi produtsent Kerdi Oengo lisab, et iga selline auhinna nominatsioon on väga oluline. «See on tunnustus tehtud töö eest ja näitab, et seda hindavad ka teised sama ala inimesed – nominatsioonidel on ju erialane valikukomisjon, kes need kõigi kandidaatide seast välja valib. Saada Euroopa Animatsiooniauhinna (EAA) nominendiks, on ikka väga suur au.»

Morteni seni värskeim tunnustus on tulnud kodust. Eesti Filmi- ja Teleauhindadel on film nomineeritud parima animafilmi kategoorias. «Peale selle, et oleme EFTA nominendid, oleme nominendid ka Suurbritannia (UK National Film Awards) filmiauhinnale animatsiooni kategoorias, selle väljakuulutamine on samuti märtsis,» lisab produtsent.

Seni suurim võit on tulnud filmile Saksamaalt Schlingel IFF festivalilt Chemnitzis, kus film sai parima animafilmi auhinna. «Selle üle on tegelikult väga hea meel, sest võistlesime seal koos mängufilmidega ja see oli lastefilmide, mitte animafilmide festival. Tegelikult on aga tunnustuseks ka filmi väljavalimine võistlusprogrammi hulka, sest valik toimub päris suure hulga filmide seast. Näiteks Tokyo Anime Award Festivalile valiti vaid 4 filmi 20 seast ja Morten oli üks nendest,» ütleb Oengo.

FOTO: Nukufilm

Tänaseks on «Kapten Morten» välja valitud umbes 40 festivalile või muule kultuuriüritusele. Nukufilmi juht on kindel, et sama tempoga jätkates hakkab see number järgmise aasta jooksul juba sajale lähenema. «Minu jaoks oli oluline, et Kapten Mortenit näidati Annecy Animafestivalil (mis on nagu Cannes animafilmide jaoks) kõigest nädal aega pärast esilinastust Zagrebis. Viis linastust, kolm neist inglis- ja kaks prantsuskeelset. Ja kõik seansid olid juba nädal aega varem tilgatumalt välja müüdud,» toob Mänd näiteid filmi edu kohta

Hiljuti naases «Kapten Morten lollide laeval» festivalilt Mehhikos, lähiajal jõuab see ekraanidele Argentiinas ja Austraalias. «Kuna film on müüdud ka Lõuna-Koreasse, Lõuna-Aafrika Vabariiki ja Sloveeniasse, aga seal veel linastunud pole, siis seal film mingil ajal kinodesse ka jõuab. Sama lugu on prantsuskeelse Kanadaga,» loetleb Oengo. Mänd lisab, et kinolevi leping on tehtud ka Lähis-Ida piirkonnaga. Samuti on filmi näinud juba Prantsuse ja Poola kinokülastajad. «Aga me üritame seda geograafiat veelgi laiendada,» lisab tegevjuht.

FOTO: Nukufilm

Mortenit võib tänasega kuulda rääkimas inglise, prantsuse, poola ja eesti keeles. Noor kapten on omandamas veel iiri ja hispaania keelt. «Ka see nimekiri laieneb samas taktis uute levi lepingutega. Kavas on teha ka korralik venekeelne versioon nii Eestis elava venekeelse elanikkonna jaoks kui ka n-ö suurele vene turule. Otsime hetkel selleks majanduslikke vahendeid,» lisab Mänd.

FOTO: Nukufilm

Kaspar Jancise pöörase fantaasiaga «Kapten Morten lollide laeval» räägib poisist nimega Morten, kes tahab väga oma isa eeskujul kapteniks saada. Kui külakesse satub võlur Cucaracha, kes kogemata Morteni väikeseks võlub, algab Morteni lõbus ja pöörane merereis minema kolkakülast. See on väga eluline ja õpetlik film, kuid Jancis teeb seda visuaalses keeles, mis on elurõõmus, leidlik ja ennekõike ülevoolavalt pöörane.

Eestis on tegelastele on oma hääle andnud Johannes Thor Urke (Morten), Marko Matvere (Kapten Viks), Celia Peterson (Elisabet), Ülle Kaljuste (tädi Anna), Priit Võigemast (Maestro Cucaracha), Ivo Uukkivi (kapten Stinger) , Margus Tabor (kokk Tilda), Nero Urke (onu Felix), Jan Uuspõld (madrus Zigfried ja Zagfried) ja Ott Sepp (lamp Peeter).

«Kapten Morten lollide laeval» on Eesti filmiajaloo läbi aegade suurim rahvusvaheline koostööprojekt, milles tegid kaasa Nukufilm, Telegael (Iirimaa), GRID-Animation (Belgia) ja Calon (Suurbritannia).