Kas tulevikus saab ka Bondist naine? Eva Green põhjendab, miks James Bond alati meheks peaks jääma

Veidi enam kui aasta pärast välja tuleva «Bond 25» filmi peaosas astub taaskord ning kuuldavasti viimast korda üles Daniel Craig (kuigi juttu stiilis «Nüüd on kõik!» kuuleb tema suust juba aastaid). Sellega seoses spekuleeritakse juba igiammu ka selle üle, kes siis Bondi-ülikonna üle võtab, kui Craig tõesti konte puhata peaks tahtma. Ammu on pakutud Idris Elbat, nüüd Richard Maddenit, Tom Hardyt, Henry Cavilli. Julgemad on pakkunud Ian Flemingi loodud salaagendile aga moodsamat ümbersündi naisena ning seda näiteks Elizabeth Banksi või Gillian Andersoni kujul. Mõistagi ajab puhtalt säärane mõtegi paljusid fänne ahastama ning miski ütleb, et liiga tõsiselt seda pakkumist siiski enda ette kujutada ei tule.

Ka näitlejanna Eva Greenilt küsiti «Dumbo» punasel vaibal, mis ta arvab James Bondi võimalikust soovahetusest. «Olen igati naiste poolt, kuid James Bond peaks küll meheks jääma,» sõnas ta Vanity Fairile antud intervjuus. «Poleks kuidagi loogiline, et ta naine oleks. Naised võivad kõiksugu rolle mängida, märulifilmides osaleda, superkangelasi kehastada, kuid James Bond peaks olema mees, mitte Jane Bond. Sel tegelaskujul on pikk ajalugu, mis peaks jätkuma.»

Green, kelle rolli Vesper Lyndina on peetud üheks huvitavamaks Bondi-tüdruku karakteriks, märkis siiski, et talle meeldiks näha, et naised Bondi-filmides sisukamaid rolle teha saaksid. «Alguses ei tahtnud ma seda rolli vastugi võtta, kuna ei tahtnud mängida bimbot. Kuid nüüd nähakse naisi teisiti. Nad on intelligentsed ja särtsakad ning huvitavad. Mulle meeldis Vesperit mängida. Ta pääseb Bondile hinge ning mõjutab ta elu.» Näitleja tõi ka välja, et viimase nelja filmiga, kus Bondi kehastab Daniel Craig, on karakter isegi muutunud. «Ta [Craig] on teinud James Bondist inimese, vigadega ja haavatava.»

Rachel Weisz võitis filmi «Soosik» eest parima naiskõrvalosa BAFTA auhinna FOTO: BEN STANSALL / AFP / Scanpix



Sama leidis ka Rachel Weisz, kes leiab, et naised peaksid tooma ekraanile oma action-lugusid, mitte asuma pelgalt olemasolevate karakterite kohale. «Ian Fleming pühendas palju aega, et James Bondi karakterit kujundada ning ta on juurdunult meessoost, kes suhestub naistegelastega väga spetsiifilisel moel. Pole vaja karata olemasolevasse rolli, et saada võrreldud meestest eelkäijatega. Naised on vaimustavad ja huvitavad ning peaksid looma oma lugusid.»

Ka Bondi produtsent Barbara Broccoli rahustab fänne, et klassikaline martinimees ei kao kuskile. «Bond on mees,» on ta resoluutselt öelnud. «Ta kirjutati meheks ja ta jääb ilmselt alati meheks.»