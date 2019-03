Filmimusa: Reedene õrnusepuhang! Disney elevandipoja «Dumbo» imeline tunnuslugu paneb südame õitsema

Loo pealkiri on «Baby Mine» ning pärit on see 1941. aasta «Dumbo» heliribalt. Armsalt retroliku ja õrna laulu autoriteks on Frank Churchill ja Ned Washington, kes teenisid laulu eest ära ka Oscari-nominatsiooni (ning võitsid kuldmehikese filmimuusika eest tervikuna).



Kuula originaali:





Arcade Fire'i solist Win Butleril on originaalloo kaveriga lähedane seos. «Mu ema mängib harfi, vend teremini, abikaasa laulab ja mängib trumme ja meie poeg trianglit. Ning mõistagi kogu meie ülejäänud Arcade Fire'i «pere». See lugu seostub minu jaoks alati inimestega, keda oma elus kõige kallimaks pean. Kuulake loo lõpus ka mu vanaisa Alvino kuulsat Sonovoxi!» sõnas ta muusikaajakirjale Spin