Nädala näitleja: Rootsi hurmurite dünastia! 20 fakti Aleksander Skarsgårdi ja tema Hollywoodi kuulsustest isa ja vendade kohta

Alexander Skarsgård ja Stellan Skarsgård FOTO: Tammie Arroyo / UK Press/Press Association Images

1. Kes need Skarsgårdid siis sellised on? Paljud ehk ei tea, aga tegu on menuka Rootsi näitleja Stellan Skarsgårdi («Mamma Mia!», «Thor», «Kariibi mere piraadid», «Lohetätoveeringuga tüdruk») lastega, keda on mehel lausa 8 tükki. Kasvanud üles hipiliku ja muheda näitlejast isa tiiva all, on kõik peale ühe võtnud jalge alla näitlejatee ning osad murdnud lausa Hollywoodi välja (rääkimata menust Rootsis, mida võib võrrelda lausa nende kohalike sinivereliste populaarsusega). Alexander Skarsgård on Stellani ja tema arstist eksnaise My vanim poeg, sündinud 1976. aastal Stockholmis.





Bill Skarsgård, Alexander Skarsgård ja Gustaf Skarsgård FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS

2. Alexander Skarsgårdil on viis õde-venda – Gustaf, Sam, Bill, Eija ja Valter – ning lisaks kaks poolvenda – Ossian ja Kolbjörn – isa Stellani ja tema uue naise Megan Everetti poolt (abiellusid 2009). Ääremärkusena võib mainida, et Stellan Skarsgård tegi pärast kaht viimast last vasektoomia.

3. Nende koduelu oli boheemlaslik. Skarsgårdide pere lapsed kasvasid üles Stockholmis, väga vabas ja loomingulises õhkkonnas: perel käisid pidevalt külalised, pidevalt toimusid õhtusöögid ning loomulikult olid külalisteks kõiksugu kunstnikud ja muu loomerahvas. Alexander on intervjuudes rääkinud, kuidas muidu oli kodune vaba õhustik väga lahe, aga teismelisena valmistas mõnikord piinlikkust, eriti kui tüdrukud mängu tulid. Nii pidid nii mõnedki Skarsgårdide pere poiste pruudid harjuma vaatepildiga, kus isa Stellan poolpaljalt ja veiniklaas näpus kogus ringi patseeris.



Stellan Skarsgård ise on oma laste kasvatamise põhimõttes lähtunud printsiibist, et neid tuleb ohjeldamatult armastada, aga kuskil 15-16aastaselt tuleb lasta neil hakata oma elu elama.

4. Alexander Skarsgård on 194 cm pikk ning ka tema isa ja vennad on kõik eriti pikka kasvu: Gustaf 193 cm, Bill 193 cm, Valter 192 cm, Sam 196 cm ja papa Stellan ise 191 cm. Isegi pere ainuke tütar, 26-aastane Eija on naisterahva kohta üsna pikka kasvu (179 cm).

Alexander Skarsgård maoga Austraalia loomaaias «Tarzanit» promomas FOTO: Rob Griffith / AP

5. Alexander arvas kord, et jääb oma hiljuti saadud Tarzani rollist ilma, kuna netti lekkis temast klipp ühelt jalkamatšilt, kus mees oli silmnähtavalt purjus ning lärmas kõva häälega, elades oma palavalt armastatud meeskonnale (Hammarby IF) kaasa. Läks aga hoopis teisiti: maa alla vajuda tahtva näitleja agent tegi tavatu lükke ning saatis video Warner Brosile, et tõestada, et Skarsgård just täpselt seda tüüpi elajas on, kes Tarzaniks ideaalselt sobib. Näitleja naljatas hiljem: «Loo moraal on see: tee ennast avalikult lolliks ja inimesed hakkavad sind armastama. Jätke see endale meelde, lapsed!»





6. Alexandri väike vend, 28-aastane Bill Skarsgård mängib Stephen Kingi kuulsa teose «See» uutes filmides hirmsat klouni Pennywise'i. Tegu on tema läbimurderolliga Hollywoodi kassahittides. Esimene film tõi 2017. aastal kinokassadesse 700 miljonit dollarit ja juba sel sügisel on oodata järge.