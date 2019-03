Video: Kummaline, aga lollikindel nipp, kuidas lapsnäitleja filmivõttel nutma ajada

Filmitööstuses on koguni ekstra amet välja kujunenud inimestele, kes oma erialaks kujundanud lapsnäitlejatega töötamise – üheks selliseks inimeseks on Elaine Hall, kes jagas Insideri videoloos oma ametinippe. Kuigi iga lapse ja rolli puhul tuleb alati suuta loovalt läheneda, siis on tal välja kujunenud oma lollikindel metoodika, mis teeb temast asjaliku spetsialisti, kes vajaliku ajaga aitab võtted purki saada.



Halli sõnul on äärmiselt oluline, et lapsnäitlejatel tekiks kaameraväliselt suhtlus näitlejatega, kellega nad stseenis on, vastasel juhul on väga keeruline neid üldse midagi tegema panna, sest võõrastamine osutub suureks komistuskiviks. Oluline on ka lapse tähelepanu hoidmine erinevate trikkidega, kui on tarvis nende pilku suunata. Lühidalt peab kõik tunduma nagu mäng.



Ent kuidas teha nii, et beebi hakkaks filmis n-ö käsu peale nutma nii, et see lapsele kuidagi liigselt traumeeriv ei oleks. Siin on Hallil trikk varrukast võtta: isegi kõige väiksematel beebidel olevat empaatiavõime ning nii tasub vaid imiku juures ise nutma hakata, kui laps kaasa nutma hakkab. Kui tarvis laps maha rahustada, siis tuleb beebile uuesti rõõmsalt otsa vaadata ning kõik on üldjuhul jälle korras. Igal juhul parem nipp kui halb lõhn või kõva lärm, mida väidetavalt on samuti kasutatud, ent mis on lapsele ebameeldivad.