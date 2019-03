Rikkurpapa loodab vene märulikomöödias «Miljard» oma luuseritest spermapangalaste abil röövitud varanduse tagasi näpata

Kui te olete muretus nooruspõlves olnud spermapanga doonor, siis on üpris tõenäoline, et kui tulevikus on teist saanud ulmeliseselt rikas ettevõtja, siis võib keegi teile tänaval juurde astuda ja öelda: «Tere, isa!». Sellise olukorra vältimiseks kirjutab hurmur ja naiste lemmik, kuid vastiku iseloomuga pankur Matvei Levin (Vladimir Maškov) kogu oma varanduse oma hea sõbra ja äripartneri nimele. Ta teeb seda selleks, et ei peaks vara jagama ootamatult väljailmunud lastega. Paraku äripartner sureb ja Matvei kaotab kogu oma maise rikkuse. Ta mõistab, et raha tagasisaamiseks tuleb tal röövida omaenda panka Monte Carlos, kus on hoiul dokument, mis tõestab, et just tema on varanduse ainuomanik. Paraku tundub see võimatu missioonina, kuna kõik ta endised alluvad vihkavad teda ega kavatsegi meest aidata. Nüüd saab Matvei loota vaid oma «uute» laste peale. Mehel tuleb leida ühine keel oma täiskasvanud poegade ja tütardega, kes on kasvanud isata. Kuna keegi neist pole elus midagi suurt saavutanud, kuluks rikka isa lubatud miljard neile marjaks ära. Nüüd tuleb naiivsel häkkeril Koljal, buldooserijuht Georgil, psühholoog Eduardil, relvahull Olegil ja nende nutikal õel Ljudal saada ühtseeks pereks, et aidata papal oma raha tagasi saada.



Apollo Kinodes alates 19. aprillist 2019.



