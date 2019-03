Ilusad autod, kiired naised ja palju sekeldusi! Vene komöödias «Kaine autojuht» süütab segasevõitu Moskva peoöö kahe noore kireleegi

On öid, mil pidutsete varavalgeni, peale mida pole enam jõudu ega võimalust koju sõitmiseks. Kas tuleb tuttav ette? Selleks puhuks on olemas kaine autojuht. Valite vaid numbri ja teid viiakse punktist A... vajadusel otse voodisse, sest klient on alati purjus.

Artjom (Viktor Horinjak) on lõbus, vaimukas ja hea suuvärgiga noormees, kes suundub väikelinnast pealinna seiklusi ja õnne otsima. Artjomi hea sõber peab ebatavalist ametit – ta on autojuht, kes sõidutab koju purjus rikkureid, kes ise rooli keerata ei saa. Palju raha ja luksusautod – just sellisest tööst ongi Artjom unistanud! Peagi vurab ta juba öisetel Moskva tänavatel, reisijateks jõukad kliendid.

Kord satub ta kliendiks kaunis Kristina (Irina Martinenko), kes on äsja lõpetanud rikaste poissmeeste võrgutamise kursused ning kalli auto roolis olev Artjom tundub naisele olevat õige saak, keda ära võrgutada. Luksushotell ja kaunis Kristina on Artjomi jaoks aga tõeline jackpot! Võiks arvata, et öine seiklus sellega lõpebki, kuid asjad võtavad ootamatu pöörde.