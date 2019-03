Nädala uued filmid: Uus Eesti nukufilm, südamlik peredraama, kuninglik sabaliputaja, mõrvarlikud teisikud ja õnneotsing Moskvas

Filmi režissöör on mitmete rahvusvaheliste auhindadega pärjatud Kaspar Jancis ja see on tehtud tema enda raamatu «Seiklus Salamandril ehk Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas» ainetel. Jancise pöörase fantaasiaga «Kapten Morten lollide laeval» räägib lapsepõlveunistuste täitumisest. See on väga eluline ja õpetlik film. Kuid Jancis teeb seda visuaalses keeles, mis on elurõõmus, leidlik ja ennekõike ülevoolavalt pöörane. «Kapten Morten lollide laeval» (rahvusvahelise pealkirjaga «Captain Morten and the Spider Queen») on nukuanimatsioonitehnikas film, mis on valminud Eesti, Iirimaa, Belgia ja Suurbritannia koostöös.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.

Lavastaja Jordan Peele'i õuduspõnevik «Meie» (Us) toob lastega pere puhkusemaja ukse taha teise komplekti neid endid. Visuaalselt ülimalt nauditavalt filmitud ja originaalse ideega õudusteoses, mis ähvardab olla üks algava aasta paremaid hirmutajaid, astuvad lisaks kõigele lisaks üles suurepärased näitlejad: Oscari-võitja Lupita Nyong'o, «Musta panteri» Winston Duke ja Kuldgloobuse võitja Elisabeth Moss («Teenijanna lugu»).

Draamakomöödias «Kiirperekond» (Instant Family) näeme ekraanil keeruka abielupaarima Mark Wahlbergi ning Rose Byrne'i, kellele viskab elu ette ootamatu väljakutse. Abielupaar Pete ja Ellie Wagner, kelle abielus tundub miski puudu olevat, plaanivad perelisa adopteerimise läbi. Kuigi paaril on algselt adopteerimisest hoopis teine kujutlus, viib elu neid kokku teismelise Lizzie'ga, kelle ema on narkomaan ning kel on mitu õde-venda. Kas Pete ja Ellie suudavad väljakutsele vastu võtta?



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.

Kuninganna Elizabeth II armastatud paleelemmikud seiklevad juba varsti animafilmis «Kuninganna corgi» (The Queen's Corgi) – see on seikluslik animatsioon Suurbritannia kuninganna armastatuimast koerast Rexist, kes perenaise silmist kaotades satub kokku eri tõugu koerte rühmaga, kes üksteisele vastu astuvad ja omavahel kaklevad. Eepilisel teekonnal tagasi kuninganna juurde Rex armub ja avastab oma tõelise olemuse.

Lustakas vene komöödia «Lavale sündinud» (Лови момент) tõestab, et püsivus viib sihile, isegi kui tuleb kanakostüümis kaagutada. Rita (Julia Topolnitskaja) on äsja lõpetanud väikelinna gümnaasiumi, kuid ei suuda otsustada, millist ülikooli valida ja mis eriala õppida. Seniks otsustab ta töötada õhtujuhina pulmades. Pea iga päev vihub ta tantsu, laulab ja lõbustab noorpaare ja pulmalisi. Ühel hetkel pole selline elu aga Ritale enam meeltmööda ning ta otsustab saada kuulsaks näitlejaks. Selleks peab ta aga kolima pealinna ja õppima oma ala parimate käe all. Mõeldud-tehtud! Ta pakib asjad, et täita oma unistus, kuid pealinn ja teatrikool ei ootagi teda avasüli: tädi Juliat (Julia Sules) tema saabumine just ei rõõmusta ning ka teatrikooli katsetel põrub Rita haledalt.