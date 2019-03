«Mehed» režissöör Gerda Kordemets: kõige puudutavamad on need lood, kus nutetakse vales kohas ja naerdakse vales kohas

«Hoopis teistsugune teisest kolme mehe komöödiast on ju meie huumoritunnetus, meil on see leebem ja pigem selline, mida Sulev Nõmmik nimetas kunagi «melodraamaks». Me ei püüdnud teha komöödiat, vaid jutustada lugu, mis on oma olemuselt üsna tõsine. Kus on päris palju meid endid sees. Aga mingid olukorrad, mis lahti mängitakse, ja mingid olukorrad, millesse meie tegelased satuvad, on loodetavasti üldäratuntavad ja ka naljakad. Nagu eluski, vahel võib väga tõsine olukord tunduda väga naljakas, kui seda kõrvalt vaadata. Meie jaoks ongi elu pigem naljakas. Kõige puudutavamad on need lood, kus nutetakse vales kohas ja naerdakse vales kohas, on öelnud üks mu sõber, kes teeb meie filmis kolm loodetavasti naljakat rolli,» sõnas Kordemets.