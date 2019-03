Arvustus: Kodumaise komöödia «Mehed» parim osa on peaosatäitjad ja nende ansamblimäng

«Selle filmi parim osa on peaosatäitjad ja nende ansamblimäng. Eriti orgaanilised on Sukk ja Prangel, eriti Prangel. Lust on vaadata subtiilseid nalju ja väikseid vempe, millest paljud, usun, sündisid otse võtteplatsil. Andrus Vaarik kõrvalosas pole neid veidraid sadamavahi vanameeste rolle ära teeninud. Ehkki mine tea, äkki talle endale meeldis seda teha. Nagu pealkirjastki järeldada võib, puuduvad filmis tugevad naisrollid. Aga kui teie meelest on naljakas, kui Tõnis Niinemets kehastab Carmen Kassi, siis sedasorti soomuutmisel ja naiseriiete kandmisel põhinevat jämedat koomikat leidub filmis jälle kuhjaga,» kirjutab filmikriitik Hendrik Alla.