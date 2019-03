Kustutatud kaadrid: 3 humoorikat klippi Ott Tänaku dokist, mis filmi ei mahtunud

Meile on Oti kohta jutustatud palju toredaid lugusid, millest enamus jäävad esilagu meie montaaži kõvaketastele. Erkki Paunel, Juss Roden ja Kristo Kraag meenutavad, kui Ott 2008. a. Saaremaalt Tallinnasse MM-Motorsporti tuli.Vaata, kui palju pastakaid ja legendivihikuid kulub Ott Tänaku kaardilugejal Martin Järveojal aastas?

«Ott Tänak – The Movie» on inimlik lugu keerulise iseloomuga sportlasest, kelle teekond rallimaailma tippu on olnud kui sõit ameerika mägedel ning ebaedu põhjuseid tuli tal peamiselt otsida endast.