Naera puruks: Zac Efroni «Rannaparmu» soengustiil sai inspiratsiooni pagaritootest

Vastab see tõele või mitte, ei selgu kuskilt, kuid liikuma on läinud legend, et lavastaja Harmony Korine olevat öelnud, et Zac Efroni silmapaistva habememustri inspiratsiooniks olevat olnud harilikult triibuline grillvõileib, mida tuntakse ka panini nime all. Nii on lendu lastud terve rida meeme, kus Efroni üle nalja visatakse. Üsna tabav, kas pole?