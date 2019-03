Vahva video: Nii lahedat isa tahaks iga pliks! Photoshopi-Paps «võlus» oma väikese tütre Kapten Marveliks

Fotograaf tuli ideele töödelda oma tütar Brie Larsoni asemele filmi postritele ning kaadritesse, nii et ta võiks end tunda nagu tema iidoli miniversioon. Mõte tuli tal sellest, et laps on suur superkangelaste fänn ning hakkas omal algatusel «Kapten Marveli» stseene kodus järgi tegema. Mõeldud-tehtud! Isa palkas õmbleja, kes tegi tüdrukule Kapten Marveli superkangelase kostüümi ning nii sündisidki vahvad kaadrid.

«Olen tahtnud teda kujutada tugeva tüdrukuna, et ta tunneks end enesekindlalt,» sõnas Rossi. «Naised on väga tugevad ja Kapten Marvel esindab seda. Mulle meeldib, et ta on Maa kaitsja,» lisas fotograaf.



YouTube'is Photoshop Dad ehk Photoshopi-Papsi nime all tegutsev Rossi jagas kogu protsessi ka videona: