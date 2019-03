Lõpuks väljas! Vaata Disney suurejoonelise «Aladdini» vapustavalt kirevat ja muusikalist täispikka treilerit

Värskes treileris näeme viimaks täpsemalt, millise ekraanilooga täpsemalt tegu on ning saame osa ka paarist muusikalisest ning humoorikast numbrist. Eesti keeles treilerit hetkel veel olemas ei ole, ent küll tuleb seegi õige pea. Vaata ja imetle:

Klassikalise «Tuhat ja üks ööd» muinasjutu lavastajaks on Guy Richie. Džinni, kelle Aladdin maagilisest lambist välja hõõrub, mängib Will Smith, kes on filmi taevani kiitnud kui üht ilusaimat filmi, mida ta kunagi näinud. Aladdini mängib Egiptuse päritolu Mena Massoud, tema armastatut Jasmine'it kehastab Naomi Scott.



Apollo Kinodes alates 24. maist 2019.



