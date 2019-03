Kinoõhtu Kanal 2s: Peter Jacksoni lavastatud suurejooneline «King Kong» taasloob 30ndate hittfilmi

Meremeeste seas liigub legend saladuslikul Pealuusaarel elavast hiiglaslikust gorillast King Kongist. Sensatsiooni jahtima saabunud filmigrupp avastab, et nii saar kui ka hiidgorilla on vägagi reaalsed – nagu ka verejanulised pärismaalased ja dinosaurused. Vangistatud King Kong viiakse New Yorki, ent kas inimesed ikka suudavad kedagi nii suurt ja võimsat oma tahtele allutada? Oscaritega pärjatud kassahiti lavastas «Sõrmuste isanda» režissöör Peter Jackson.