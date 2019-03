Romantika Kanal 2s: «Kuidas armatseda nagu inglane» ehk kuidas tulla toime mitme naisega?

Päeval on Richard Haig (Pierce Brosnan) edukas ja lugupeetud professor Suurbritannias. Öösiti aga mõnuleb Richard pidevalt oma romantilistes fantaasiates koos ilusate üliõpilastega. Ja kui Kate (Jessica Alba), mehe hurmavalt kaunis ja noor sõbratar, teatab oma rasedusest, on Richard tõsises šokis. Jättes oma fantaasiad seljataha, mees abiellub ja kolib naise juurde Los Angelesesse. Ei võta kaua, kui Richard mõistab, et mineviku eest on raske põgeneda. Kuid siis teatab Kate, et tal on tekkinud tunded kellegi teise vastu. Lahutuse järel on Richard vaba, et kolida Kate'i õe Olivia (Salma Hayek) juurde, kellesse mees armus juba enne abiellumist.