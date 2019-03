Perefilm Kanal 2s: Põnev animafilm «Veealune seiklus» viib kolm sõpra uudistama uppunud New Yorki ja Titanicut

On 2100. aasta. Inimkond on hüljanud planeedi Maa ja kõikjal laiutab vaid lõputu ookean. Sügaval merepõhjas elavad kolm eriskummalist ja lahutamatut sõpra – Priit, Ivo ja Alice. Kui ootamatu õnnetus hävitab sõprade kodu, võtavad nad ette ohtliku ja seiklusrikka teekonna, et leida omale uus kodupaik. Oma teel satuvad nad hämmastavatesse paikadesse, nagu vee alla mattunud New Yorki ja ammu uppunud Titanicule. Uljatel seiklejatel tuleb rinda pista nii mõnegi kurjamiga. Kas sõpradel õnnestub leida uus kodu ja kuidas lõpeb nende veealune seiklus?



Film on dubleeritud eesti keelde!