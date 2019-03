Kinoõhtu Kanal 2s: Tõsielulises sõjaloos päästab «Loomaaedniku naine» Varssavi getosse vangistatud inimesi

Tõestisündinud lugu töötavast abikaasast ja emast, kellest sai II maailmasõja ajal sadadele kangelane. Varssavi loomaaed õitseb Antonina Zabinska (Jessica Chastain) hoole ja tema abikaasa dr Jan Zabinski (Johan Heldenbergh) juhtimise all. Jan ja Antonina on aga rabatud, kui sakslased nende riigi vallutavad, ning neid sunnitakse kuuletuma Kolmanda Reichi määratud peazooloogile Lutz Heckile (Daniel Brühl). Toimuva vastu võitlemiseks asuvad Antonina ja Jan salaja vastupanuliikumisega koostööd tegema ja kavandavad plaane, et päästa Varssavi getosse vangistatud inimesi.