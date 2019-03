Uue põlvkonna «pahade» tüdrukute film: Vaata näitlejanna Olivia Wilde'i režissööridebüüdi lõbusat treilerit

Ekraanilugu räägib tänapäevaste teismeliste tüdrukute suurekssaamise loo läbi kahe neiu seikluse vahetult enne gümnaasiumi lõpetamist. Mõlemad tüdrukud on kogu keskkooli aja väsimatult õppimisega tegelenud, skoorinud hinnetelehtedele vaid viisi ning seisavad nüüd silmitsi tõsiasjaga, et oivikuelu elamise tõttu ei tea nende vähem nohikulikud koolikaaslased, kui lahedad inimesed nad on. Nüüd tuleb ühe õhtuga teha tasa kõik lõbutsemata jäänud aastad ning mõistagi ei möödu see sekeldusteta.



Fillmis teeb ühe tüdruku emana kaasa «Sõprade» täht Lisa Kudrow.