Märulirohke krimidraama «Näoga mööda asfalti» toob ekraanile Mel Gibsoni ja Vince Vaughni

Mida on üks mees valmis keerulisse olukorda sattudes tegema, et kanda hoolt oma perekonna eest? Selle probleemiga põrkab ühel päeval kokku karmikäeline «vana kooli» politseinik Brett Ridgeman (Mel Gibson), kes ühes oma lühikest süütenööri omava noorema paarimehe Anthony Lurasettiga (Vince Vaughn) on üht järjekordselt kahtlusalust tavapärasest veidi karmimalt kohelnud kui võib-olla viisakas oleks. Võib-olla poleks sellest muidu suurt midagi, üks inimjätis sai avansina paar võmmu, aga see kõik on toimunud uudishimuliku pealtnägija mobiiltelefoni filmimisulatuses ja peatselt on klipp sotsiaalmeedias ning õhtustes uudistes laineid löömas.



Kuna sellele järgneb 6 nädalat «palgata järelemõtlemisaega» ning peret on vaja kuidagi üleval pidada, koorubki meeste peas mõte endale ühe kriminaali käest õiglane kompensatsioon nõutada... Tuleb lihtsalt oodata õiget hetke. Kui aga see hetk saabub vägivaldsemalt ja jõhkramalt, kui kumbki mees oodata on osanud, peavad nad jooksu pealt otsustama, kas jääda oma esialgse plaani juurde või teha nii nagu on õige... Kes elab, kes sureb, kes saab rikkaks? Nende tegelaskujude saatuse kirjutavad kuulid.



Filmi stsenaristiks ja režissööriks on S. Craig Zahler, kelle eelmisteks töödeks on ülivägivaldsed ning pigimusta huumoriga vürtsitatud «Bone Tomahawk» ja «Brawl in Cell Block 99». Zahleri fännid ei pea pettuma – samadele tingimustele vastab ka «Näoga mööda asfalti». Peaosades Mel Gibson, Vince Vaughn, Don Johnson, Michael Jai White, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, Jennifer Carpenter ja vanameister Udo Kier.



Apollo Kinodes alates 29. märtsist 2019.



