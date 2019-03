Salajased ugrimugrid! 6 kuulsat Hollywoodi staari, kelle soontes voolab Soome veri

Meelelahutustööstus üllatab oma kirevusega ikka ja jälle. Kas oled kunagi mõelnud, et lisaks meie oma ehk Eesti võsudele Hollywoodis (nt Mena Suvari, Johann Urb) voolab arvatavasti nii mõnegi suure staari soontes ka meie sõsarrahva verd? On ju Soome päritolu inimesi USA rahvastikust kuskil 0,2% ning seega on võimalus, et mõni neist ka kuulus on, täitsa olemas. Vaata, kes on kuulsaimad «salajased» Hollywoodi ugrimugrid!