Müstiline õnnetus: Mis täpsemalt juhtus traagiliselt hukkunud Hollywoodi vene näitleja Anton Yelchiniga, kes oleks täna saanud 30-aastaseks?

Traagilise surma meediasse jõudmise järel selgus kiiresti, et tegu polnud mitte esimese sellelaadse õnnetusega – põhjuseks käigukangi halb disain, mis võimaldab kergesti ekslikult eeldada, et auto on pandud parkivasse režiimi, kuigi see nii ei ole. Näitleja vanemad võtsid sellepeale ette ka kohtukäigu Fiat Chrysler Automobiles'i vastu ning saavutasid aastal 2018 ettevõttega kohtuvälise (ilmselt suure kompensatsiooniga) kokkuleppe.