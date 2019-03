Verivärske treiler: Õuduspõneviku «Brightburn» kõhedusttekitav tulnukpoiss näitab üleloomulikku väge

Lugu keerleb poisi ümber, kelle tema vanemad ühel salapärasel ööl leiavad. Mõistagi tuleb neil peagi avastada, et poeg võib küll inimese moodi välja näha, ent pole siiski tavaline poiss. Noormehe võimed ja hirmutav käitumine muutuvad üha hullemaks ning hirm, et tegu on kurjuse kehastusega, muutub üha reaalsemaks. Inspiratsiooni on filmis saadud Supermani saamisloost.



Filmi lavastajaks on David Yarovesky ning produtsendiks James Dunn ja stsenaristideks tema sugulased Brian ja Mark Gunn. Näitlejatena astuvad üles Elizabeth Banks ja David Denman, peaosas aga Jackson A. Dunn.



Apollo Kinodes alates 24. maist 2019.