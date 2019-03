Ainult HÕFFil: Hullumeelne, armutu ja musta huumoriga vürtsitatud «Vene psühho» näitab jubedalt satiirilist pilti Venemaa reaalsusest

Grigori Konstantinopolski kirjutatud ja lavastatud satiirilisest trillerist, mis originaalis kannab pealkirja «Russki bes», on Venemaal palju räägitud. Seda on nimetatud tänapäeva Vene ühiskonna süngeks eksistentsiaalseks satiiriks, mustaks komöödiaks sellest, kuidas Vene elus pole vaatamata riigi reformimisele ja võimu propageeritud patriotismile, õigeusule ja venelikele väärtustele midagi muutunud: ikka mõeldakse üht, räägitakse teist ja tehakse kolmandat. «Kõige hullumeelsem, armutum ja vaieldavam viimase aja film, mis väldib kõiki võimalikke šabloone,» arvustas filmi sõltumatu telekanal Dožd.

Svjatoslav Ivanov on kunstnik, kes armastab Asjat. Asja isa on pankur. Svjatoslav otsustab avada restorani, et raha teenida ja garanteerida Asjale harjumuspärane elustandard. Paraku seisab noore kangelase ees hulk takistavaid asjaolusid, millele ta otsustab kuulutada sõja.