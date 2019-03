Nädala uued filmid: Kodumaine absurdikomöödia, netisuhe noore mehega, Kurski katastroof, põhjapõdra vasikapõli ja kaablikuttide miljoniplaan

Reaalsuse ja fantaasia piirimail seiklev kodumaine komöödia «Mehed» toob juba 15. märtsil ekraanile mehise Eesti näitlejate kolmiku, kes üritavad toime tulla keskeakriisi ning üha teele veerevate absurdsete olukordadega. Uus täispikk eneseirooniline komöödia «Mehed» on välja kasvanud ühest viimaste aastate publikumenukaimast samanimelisest teatrilavastusest. Kolm sõpra, kolm näitlejat – Tiit (Tiit Sukk), Margus (Margus Prangel) ja Veikko (Veikko Täär) otsustavad ühel päeval koos Tallinnast Harakasaarele sõita, sest saarel pesitsev Veikko 25-aastane äsjaleitud poeg on tumedate mõtetega ummikusse jooksnud.



Tiit ei ole sellisest saarest enne kuulnudki aga otsustab põgenemisega mässumeelsust üles näidata, sest noor lavastajanna sunnib teda 40-aastaselt Romeot mängima. Margus on omakorda turvalisest pereelust tüdinenud, sest pole alles enam midagi, mille üle üllatuda. Nii saabki alguse kolme mehe romantiline teekond läbi imekauni Lääne-Eesti. Päästemissioonist saab südamlik seiklus, mis toob eneseiroonia kaitsekihi alt välja kõik selle, mida keskiga meestesse vägisi kinni tahab taguda.



Lisaks peakangelastele teeb filmis kaasa hulk armastatud näitlejaid – Andrus Vaarik, Piret Laurimaa, Mihkel Vendel, Tõnis Niinemets, Ursula Ratasepp-Oja, Carmen Mikiver, Eva Püssa ja paljud teised.



Stsenaariumi algteksti pealkirja all «Keskealiste meeste jutud naistest, filmidest ja alumiiniumkahvlitest» lõi 2008. aastal «Kvartet I» nimeline teatrikollektiiv Moskvas. 2010. aastal järgnes lavastusele samuti täispikk film, mis purustas Venemaal kõik vaatajarekordid. Filmi stsenarist ja režissöör on Gerda Kordemets.

Salapärases ja kirglikus draamapõnevikus «Valekonto» (Celle que vous croyez) asub keskealine naine virtuaalset topeltelu elama. Claire on 50ndates eluaastates atraktiivne õppejõud. Ta on lahutatud, kasvatab teismelisi poegi ja tema ellu toob kirge noor armuke Ludo. Kui Ludo Claire’i maha jätab, otsustab naine noormehele kavalusega uuesti lähedale pääseda. Claire otsib internetist tundmatu kaunitari fotod ja loob Facebookis valekonto, teeseldes, et on 24-aastase Clara. Kui Ludo aga noore kaunitari sõbrakutset vastu ei võta, proovib Claire Ludole läheneda läbi viimase sõbra Alexi. Claire’i ja Alexi süütust netivestlusest areneb ootamatult kuum kübersuhe. Mida enam nad suhtlevad, seda võimsamaid tuure suhe võtab ja iseenesestmõistevalt tahab noormees noore naisega reaalses maailmas kohtuda. Ka Claire on armunud ning ta peab otsustama, kas paljastada tõde või kui kaugele mänguga minna. Oma elu saladusi jagab Claire avameelselt vaid isikliku psühholoogiga.



Režissöör Kim Nguyeni põnevikus «Ratsa rikkaks» (The Hummingbird Project) asuvad endised kolleegid oma bossi tagant miljoneid varastama. Nõbud Vincent (Jesse Eisenberg) ja Anton (Alexander Skarsgård) mängivad New Yorgi digitaalmaailma armutus maailmas suurte panustega, kus millisekundid tähendavad miljoneid. Nende unistuseks on vedada Kansasest New Jerseyni fiiberoptikakaabel ning ratsa rikkaks saada. Kuigi mehed tunnevad asja, ei lähe plaan sugugi veatult, eriti kuna neile hingab pidevalt kuklasse nende endine ülemus Eva Torres (Salma Hayek) – võimukas ja meisterlik manipuleerija, kes ei lase millelgi enda ja raha vahele tulla.



2000. aastal uppus saladuslikult tuumaallveelaev Kursk. Nüüd on režissöör Thomas Vinterberg selle traagilise sündmuse põhjal loonud filmi, mida peagi kinolinal näha võime.

Filmi «Kursk» aluseks on unustamatu lugu Venemaa tuumaallveelaevast K-141 Kursk, mis hukkus plahvatuse tagajärjel 2000. aasta augustis Barentsi mere põhjas, viies endaga märga hauda 118 hinge. Plahvatuse tagajärel suri enamus laeva meeskonnast, ent imekombel ellu jäänud 23 meremeest võitlesid töötamast lakanud allveelaeva pardal oma ellujäämise nimel veel tunde, samas kui nende perekonnad võitlesid meeleheitlikult bürokraatlike takistuste ja võimatute šanssidega, et saada vastuseid ja nad päästa. Paraku ei õnnestunud lõpuks neilgi eluga pääseda.



Filmis mängib tuntud prantsuse näitlejanna Léa Seydoux.