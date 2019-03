Vaata treilerit! Võtted hoos, aasta pärast kinos: Soome-Eesti koostöös valmib film soomlaste kuulsast naiskunstnikust

Filmi fookuses on kunstniku armastuslugu Soome kirjaniku, kriitiku ja kunstniku Einar Reuteriga ning selle stsenaarium põhineb Rakel Liehu samanimelisel Runebergi preemia võitnud romaanil. «Helene» esilinastub märtsis 2020 ning selle võtted toimuvad hetkel Eestis.

Helenet mängib filmis tunnustatud Soome näitleja Laura Birn, kes on Eesti publikule tuntud mängufilmist «Puhastus» ning keda saab näha ka Veiko Õunpuu käesoleval aastal linastuvas filmis «Viimased». Kõrvalrollides astuvad üles Krista Kosonen, Johannes Holopainen, Pirkko Saisio, Eero Aho ja Jarkko Lahti.

«Helene» režissöör Antti J. Jokinen («Puhastus», «Ämmaemand») on koos Marko Leinoga ka filmi stsenaariumi autor. Filmi operaatoriks on Rauno Ronkainen, kunstnikuks Jaagup Roomet, kostüümikunstnikuks Eugen Tamberg ning grimmikunstnikuks Kaire Hendrikson. Filmi tootjateks on Cinematic Finland ja Stellar Film.