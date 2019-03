Arvustus: Põhjus, miks Nicole Kidmani roll «Hävitajas» pole mitte julgus mitte ilus olla, vaid meisterlikkus

«Kidmani näitlejatööd võib sel nädalal kinos linastuvate uute filmide seas parimaks lugeda, see teenis talle hulga nominatsioone ja mõne võidu parima naisnäitleja konkurssidel. Kui näitlejanna, kes on ekraanil säranud tänu oma noorusele ning füüsilisele ilule, aastate möödudes hakkab kehastama tüüpe, kellel on peale sileda näonaha maailmale muudki pakkuda, nimetatakse seda «julgeks sammuks», aga meesnäitlejaid samas situatsioonis kiidetakse «näitlemise» eest. Kidman näitab siin selle seksistliku hinnangu paikapidamatust. Tegelikult näitas ta seda juba 2002. aastal, kui mängis Oscari-vääriliselt Virginia Woolfi draamas «The Hours».»