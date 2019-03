Naeruõhtu Kanal 2s: Menukomöödias «Gängster on ikka veel inimene» pistetakse maffiaboss psühhiaatri koju elama

Menukomöödia «Ka gängster on inimene» järg maffiaboss Paul Vittist (Robert De Niro), kelle karistusaeg Sing Singi vanglas hakkab lõpule jõudma ning teda jälgivad FBI agendid on segaduses. Päevast päeva uimerdab New Yorgi allilma endine valitseja oma kongis nagu kevadine kärbes, lüües aeg-ajalt lahti mõne laululoo muusikalist «West Side Story». Nii kutsuvad agendid taas appi psühhoterapeut Ben Sobeli (Billy Crystal). Veelgi enam, Vitti pannakse elama Sobelite juurde, et arst saaks tal kogu aeg silma peal hoida. See on aga alles doktorihärra hullumeelsuse algus.