Külmavärinad garanteeritud: Värske treiler! Aretha Franklini 50 aasta tagune vapustav kontsertfilm viib ekstaasi

Piisab vaid toona 30-aastasel Aretha Franklinil treileris suu lahti teha, kui ihukarvad püsti tõusevad – tegu on aastal 1972 kahel järjestikusel õhtul toimunud kontserdi videosalvestisega Los Angeleses asuvas baptistlikus New Temple Missionary kirikus, kus läinud augustikuus 76-aastasena surnud souli- ja gospelikuninganna lapsena oma lauluteed alustas, kuna tema isa seal pastor oli. Tegu on haruldast elamust pakkuva muusikadokumentaaliga, mis talletab 20. sajandi ühe olulisima muusiku pärandi viisil, nagu seda veel eales pole tehtud. Põhjus, miks film siiani avalikkuse ette polnud jõudnud (ehkki kontserdi helisavestis ilmus plaadina juba samal aastal), oli selles, et kontserdi üles filminud operaator tegi vea, mis muutis filmi pildi ja heli sünkroniseerimise sedavõrd keeruliseks, et filmi avaldamisest loobuti. Franklin vihastas Warner Brosi peale, kes lubasid filmi välja anda, ent keerasid hoopis käki kokku, ning boikoteeris lõpuks filmi ilmumist sootuks. Kui viimaks osutus võimalikuks sünkroniseerimine tänapäevaste vahenditega ära teha ning film leidis režissöör Alan Elliotti näol endale eestvedaja, siis takerdus film veel aastateks bürokraatiasse ja muudesse hädadesse. Legendi lahkumine aga märkis viimaks rohelist tuld ning tulemus jõuab USAs ja Euroopas ekraanidele aprillis. Eestis linastumise kohta hetkel veel midagi teada ei ole. Vaata treilerit: