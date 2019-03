Kuum video: Vaata, milline kirglikult muhe ja suviselt lustlik möll käis «Mehed» võtetel kaadri taga

Uus täispikk eneseirooniline komöödia «Mehed» on välja kasvanud ühest viimaste aastate publikumenukaimast samanimelisest teatrilavastusest. Kolm sõpra, kolm näitlejat – Tiit (Tiit Sukk), Margus (Margus Prangel) ja Veikko (Veikko Täär) otsustavad ühel päeval koos Tallinnast Harakasaarele sõita, sest saarel pesitsev Veikko 25-aastane äsjaleitud poeg on tumedate mõtetega ummikusse jooksnud.



Tiit ei ole sellisest saarest enne kuulnudki aga otsustab põgenemisega mässumeelsust üles näidata, sest noor lavastajanna sunnib teda 40-aastaselt Romeot mängima. Margus on omakorda turvalisest pereelust tüdinenud, sest pole alles enam midagi, mille üle üllatuda. Nii saabki alguse kolme mehe romantiline teekond läbi imekauni Lääne-Eesti. Päästemissioonist saab südamlik seiklus, mis toob eneseiroonia kaitsekihi alt välja kõik selle, mida keskiga meestesse vägisi kinni tahab taguda.



Vaata filmi tunnusloo videot, mille näitlejad ise sisse laulsid:





Lisaks peakangelastele teeb filmis kaasa hulk armastatud näitlejaid – Andrus Vaarik, Piret Laurimaa, Mihkel Vendel, Tõnis Niinemets, Ursula Ratasepp-Oja, Carmen Mikiver, Eva Püssa ja paljud teised.Stsenaariumi algteksti pealkirja all «Keskealiste meeste jutud naistest, filmidest ja alumiiniumkahvlitest» lõi 2008. aastal «Kvartet I» nimeline teatrikollektiiv Moskvas. 2010. aastal järgnes lavastusele samuti täispikk film, mis purustas Venemaal kõik vaatajarekordid. Filmi stsenarist ja režissöör on Gerda Kordemets.