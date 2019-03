Kuula saadet! «Mehed» näitlejad Täär ja Laurimaa Elmaris: äkki lööme end lille ja läheme esikale, aga filmis meid polegi!

Muuhulgas sai meenutatud võtteperioodi nutmaajanud hetki ning arutletud taas selle igivana keskeakriisi üle. Arutelu alla võeti ka filmi žanr: kui tegu on romantilise komöödiaga, kas see on siis meeste või naiste film? Nalja sai tehtud ka selle üle, et näitlejad ise saavad filmi täies mahus vaadata alles esilinastusel ning seega ei või teada, kas neid üldse filmis näebki või lõigati neid välja, nagu mõnikord võib juhtuda.