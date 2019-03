Lummav galerii: Brie Larson säras «Kapten Marveli» esilinastusel ehtsa Hollywoodi staarina

Film on juba saanud väga head tagasisidet, kogudes maineka kinoportaali Rotten Tomatoes reitinguks 83% Certified Fresh (portaali garantiimärk).

Tegu on järjekorras 21. Marveli filmiga ning koomiksisarja esimese ekraanilooga, mille keskmes naiskangelane. Ühtlasi saab see olema esimene Marveli film, mille üks režissööridest naine (lavastajad Anna Boden ja Ryan Fleck). Kapten Marveli rollis astub üles 2016. aastal oma rolli eest trilleris «Tuba» (Room) Oscari võitnud Brie Larson. 28-aastane multitalendist näitlejanna (kes ka stsenaristi, režissööri ja muusikuna tegutseb). Kehastab ta peakangelast Kapten Marvelit, kodanikunimega Carol Danvers, kellest saab planeedi tugevaim superkangelane just siis kui teda kõige rohkem vaja ehk galaktilise rassisõja puhkedes. Filmis teeb kaasa ka Samuel L. Jackson.



