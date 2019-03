Filmimusa: Õhtune uinutaja! Kuula hurmur Robert Pattinsoni õrna ja kõhedavõitu laulu kosmosepõnevikust «Elu tähtede keskel»

Imekauni loo autoriks on indibändi Tindersticks laulja Stuart A. Staples, kes kirjutas kogu filmi originaalmuusika. Kui tunnusloo põhjal otsustada, siis tundub, et siin on materjali lausa Oscariks.

Lugu keskendub isale (Robert Pattinson), kes püüab koos oma lapsega kosmoselaevas ellu jääda, olles hävingule määratud planeedilt teekonnale kaasa võetud kõhedusttekitaval eesmärgil saada «ümber töödeldud». Eetiliselt kurjakuulutava ülesande eest vastutab teadlane (Juliette Binoche). Kui kosmoselaeva tabab ootamatu kosmiline kiirgus, ootab kõiki ees kujuteldamatu olukord. Inimsuse ja teaduse tumedatel piirialadel hõljuva kriipiva põneviku lavastas prantsuse režissöör Claire Denis. Film tuleb välismaal kinodesse tuleval kevadel.