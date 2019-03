Tänapäevane Tuhkatriinu-lugu: Muusikafilmis «Teen Spirit: laula südamest» pürgib Elle Fanning staarisaates kuulsaks lauljaks

17-aastane Violet (Elle Fanning filmidest «Petetud», «Trumbo») elab emaga väikses talus Wighti saarel. Ta päevi täidavad majapidamistööd, ettekandjatöö, koolis käimine ning omaette hoidmine. Tagasihoidlik teismeline unistab väikelinnast lahkumisest, et lauljaks saada. Ootamatu õpetaja toel osaleb ta kohalikul lauluvõistlusel, mis paneb proovile tema väärikuse, ande ja auahnuse. Poplauludest kubisev «Teen Spirit: laula südamest» on emotsionaalne ja stiilne Tuhkatriinu-lugu, kus kõlavad selliste staaride kirjutatud lood nagu Robyn, Ellie Goulding, Ariana Grande, Katy Perry, Tegan & Sara, Annie Lennox, Orbital, Alice Deejay, The Undertones, Major Lazer, Grimes, Whigfield ja Sigrid. Filmi tunnusloo «Wildflowers» laulis sisse megahiti «Call Me Maybe» lauljatar Carly Rae Jepsen.



Apollo Kinodes alates 12. aprillist 2019.