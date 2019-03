Josh (Ben Stiller) vastutab New Yorgi kõige kallima ja turvalisema elumaja heakorra eest. Hoone kõige luksuslikumas katusekorteris naudib koduaresti paheline ärihai Shaw, kes varastas 2 miljardit dollarit investorite raha. Kusjuures kõige valusama löögi said inimesed, kes töötavad just selles pilvelõhkujas. Seepärast otsustab Josh tegutseda ja kutsub appi pisisuli Slide (Eddie Murphy), et üheskoos varastada miljonid, mis peaksid peituma Shaw korteris.