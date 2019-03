Oscari-film Kanal 2s: Lummav draama «Taani tüdruk» jutustab loo meeskunstnikust, kelles tärkab naine

See David Ebershoffi samanimelisel tõsielulisel romaanil põhinev ebatavaliselt lummav armastuslugu Taani kunstnike Einar Wegeneri ja tema abikaasa Gerda vahel viib vaataja 20ndate aastate Kopenhageni ja Pariisi art nouveau ajastu boheemlaste ringkondadesse. Kui portreekunstnikust Gerda (Alicia Vikander) palub oma abikaasal naljatamisi tõmmata jalga siidsukad ja heita üll õhkõrn taftkleit, et poseerida poolelioleva maali jaoks, saab alguse Einari (Eddie Redmayne) muutumise teekond. Mehe süvenev lembus daamirõivaste vastu viib Gerda peagi tõdemuseni, et Einari puhul on tegu mehe kehasse sündinud naisega. Nii algab lugu Lili Elbest, teerajajast transseksuaalsuse vallas. Just tema oli esimene inimene maailmas, kes eduka operatsiooni abil mehest naiseks sai.



Neljale Oscarile kandideerinud film tõi Alicia Vikanderile parima naiskõrvalosa kuldmehikese.